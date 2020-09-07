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В стране и мире

Сенатор предложил раздавать безработным по 35 тысяч рублей

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Нынешние условия поддержки безработных в России не позволяют им поддерживать достойный уровень жизни, а потому финансовую помощь им надо радикально увеличить. С таким предложением выступил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, передает ТАСС.

В письме помощнику президента России Максиму Орешкину он указал, что в условиях пандемии следует задуматься о введении базового дохода, то есть раздавать деньги тем, кто не может трудоустроиться.

По мнению Кутепова, пособие должно составлять не менее трех прожиточных минимумов трудоспособного населения (11 731 рубль на первый квартал года), то есть более 35 тысяч рублей. Член Совфеда указывает, что такой подход находит поддержку в научном сообществе, поэтому Россия могла бы провести эксперимент по выплате базового дохода.

Сенатор считает возможным начать программу в 2020 году и продолжать ее до 2025 года. Уровень затрат в течение года он оценивает в 2,183 триллиона рублей, но ожидает, что дополнительные доходы полностью компенсируют затраты. Кутепов напомнил, что на 31 августа в России зарегистрировано 3,63 миллиона безработных, при этом в 47 регионах их количество выросло в пять и более раз.

Ранее аналогичный эксперимент начали в Германии. Там будут раздавать 120 участникам эксперимента по 1433 евро в месяц независимо от того, есть ли у них работа. Исследование продлится три года, его авторы намерены следить за изменением в поведении, но не контролировать расходы.

До того эксперимент состоялся в Финляндии. Спустя два года исследователи пришли к выводу, что раздача денег никак не влияет на уровень трудоустройства граждан. В России мнения чиновников расходятся. Если глава Минфина Антон Силуанов считает, что такую меру можно было бы рассмотреть, то председатель Центробанка Эльвира Набиуллина полагает, что главным ее следствием станет взрывной рост инфляции.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Не прокатит.

Гость||

Круто,некотрые пашут и по 20000 получают,а бездельникам пусть платят.Сейчас на маленькие ЗП везде люди требуются,а все алкаши в центр занятости встали,а но им нужно работать.

Гость||

Вас никто работать за копейки не заставлял))) Вставайте на биржу.

Гость||

Впахивай, чтобы в старости минималку получить, в лучшем случае.

Гость||

Гость писал(a):

Впахивай, чтобы в старости минималку получить, в лучшем случае.
А зачем....... ) уж если где и есть ад на Земле так это ватная старость......прости Господи.....

Гость||

Гость писал(a):

Не прокатит.
Прокатит,вот только получать эти 35 шт. будет не народ ,а приближенные ,т.е. свои.

Гость||

Калашников уверен, что своего максимума рублевый курс евро может достигнуть еще в 2020 году, однако следующий год, как выразился сенатор, «принесёт новые радости».

Гость||

Так тогда все бросят работать, потому что работая меньше получают. А он не знал? страшно далеки они от народа. Народ за 12 тыс уже работу бросил.

Гость||

И себя пусть тоже не забудет...... ) этот сеятель добра и справедливости........

Гость||

Гость писал(a):

добра и справедливости........
В которые уже давно никто не верит.

Гость||

Те, кто на бирже стоят, в большинстве своем работают, получают "серую" зарплату в конверте, плюс от биржи еще пособие. Умный ход. А теперь им и по 35 дадут. Отлично. В Пензе за 35 тыс. зарплаты всю душу вымотают, а здесь дадут бесплатно. Все бегом на биржу!

Гость||

А что делать тогда пенсионерам с пенсией 8-9 тыс.р.? И безработным не признают, есть же пенсия, и прожить на эту пенсию невозможно! Поэтому все и работают, пока ноги таскают.

Имя: Гость
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