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В стране и мире

Россияне согласились на еще одну самоизоляцию

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Более половины россиян (60 процентов) согласились на еще один режим самоизоляции в случае второй волны коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), пишут «Ведомости».

Чуть меньше половины (45 процентов) согласны на режим нерабочих дней в случае второй волны коронавируса. При этом 41 процент респондентов полагает, что если ситуация с коронавирусом ухудшится, то вводимые меры должны быть такими же, как и раньше.

Кроме того, за более строгие меры выступили 19 процентов опрошенных граждан, а еще 18 процентов - за менее строгие. Противники ограничений настаивают, что эти меры еще сильнее ударят по экономике, лишив людей заработка.

При этом указывается, что большинство опрошенных готовы отказаться от привычной жизни вроде посещения общественных мест, но не готовы снова к режиму нерабочих дней.

Как пояснили социологи, сейчас большинство граждан выступают за повторное введение ограничений в связи с тем, что, если ситуация ухудшится, то эпидемия станет «похожа на настоящую» с более тяжелыми последствиями.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан не верить слухам о возможном повторном введении карантина в столице. По его словам, в случае возникновения критической ситуации столичные власти будут «на нее реагировать».

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

60% это бюджетники которым платят из бюджета кторый пополняет бизнес, который пострадал от самоизоляции.

Теперь понятно почему на выборах побеждают те-же самые, бюджетники голосуют. В всех бюджетников на самоокупаемость и в самоизоляцию не платить ни копейки пусть, как бизнесу им будет очень жёстко и плохо!

Гость||

Американский народ еще раз явил себя миру как народ свободолюбивый и смелый....... ) восстав против деспотии власти и полицейского произвола американский народ убедительно дал понять своим верхам о том что этот номер не пройдет......вот за это я и люблю свою Америку !

Гость||

Гость писал(a):

Теперь понятно почему на выборах побеждают те-же самые, бюджетники голосуют. В всех бюджетников на самоокупаемость и в самоизоляцию не платить ни копейки пусть, как бизнесу им будет очень жёстко и плохо!
Вы допускаете серьезную ошибку....... ) поскольку именно этого и добиваются ватные идеологи в своих попытках расколоть социум на две непримиримые стороны........

Кто такие "бюджетники" ? Правильно - бюджетники это так называемая "таргет" группа.......то есть утрированно это железнодорожные вагоны - неважно пустые или полные......важно то что у них нет своего двигателя и они полностью зависят от локомотивов, маневровых тягачей и прочих прелестей несворачиваемых направлений железнодорожных сетей........и их к сожалению всегда будет большинство даже в самой высокоразвитой стране

Тогда как группа "сорс" это представители бизнеса......это и локомотивы и тягачи - без которых любая железная дорога довольно скоро обрастет мхом и бурьяном превратившись в скопление бесполезного металлолома.......

А корень зла находится в министерстве путей сообщения...... благодаря неразумным и ничем неоправданным распоряжениям которого происходит медленная но верная разруха налаженных связей и в конечном счете полный упадок

Разве не так ?

Гость||

Так только одно: нас оглупляют и деморализуют. Народ уже не нужен.

Гость||

Если, если это случится, ну даже не знаем чем это закончится, наверное полным развалом экономики.Расколется как гипсовая рука Семён Семёныча об стену, гипс отвалится, а бриллиантов там нет, тю,тю..

Мотовилов (гость)||

Вирусы гриппа убивают своего естественного конкурента (вирус ковида).

Прививка против гриппа, поэтому, - вредит здоровью. Прививка против ковида - бесполезна (это просто международный распил и запугивание населения).

Ношение масок и обездвижение изолянтов - крайне вредно для здоровья.

Гость||

Любой человек в этой стране вздумавший перестать оглупляться и деморализовываться ВСЕГДА БУДЕТ В МЕНЬШИНСТВЕ. Это аксиоматично - так как интуитивно понятно и не требует доказательств. А если не дай Бог он еще и заявит о том что он поддерживает демократические принципы бытия - то он немедленно будет облаян ватниками.

Гость||

Гость писал(a):

А если не дай Бог он еще и заявит о том что он поддерживает демократические принципы бытия - то он немедленно будет облаян ватниками.
Облаян это еще в лучшем случае....... ) а то ведь могут и в чаек что нибудь плеснуть.......

Имя: Гость
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