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В стране и мире

Продажа импортного алкоголя в России оказалась под угрозой

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Новые нормы закона о виноделии поставили продажу импортного алкоголя в России под угрозу. Как сообщает РБК, отечественные магазины уже начали отказывать иностранным поставщикам и не принимают часть продукции.

Согласно новым нормам, теперь на этикетке нужно обязательно указывать место происхождения и год урожая винограда, однако технологии изготовления не всегда позволяют это сделать. В основном это касается вин, но исключением не стали и коньяки. В частности, с проблемами столкнулся производитель армянского «Арарата».

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) считают, что продукция, которая поступила в продажу до 26 июня, должна оставаться на полках в магазинах, но новые товары уже обязаны соответствовать обновленному законодательству.

В начале августа в магазинах наблюдались перебои с поставками иностранного алкоголя. Тогда это связывали с дефицитом торговых марок. Газета «Ведомости» писала, что дефицит мог возникнуть из-за того, что Федеральная таможенная служба (ФТС) не заключила в срок контракт на их дополнительное производство.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Сэм, он же КВН (коньяк выгнанный ночью) наше все, а пойло заморское нам не нужно.

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