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В стране и мире

Навального вывели из комы

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Алексея Навального постепенно вывели из искусственной комы, его состояние заметно улучшилось. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте немецкой клиники «Шарите».

«Пациента вывели из искусственной комы и отлучают от аппарата искуственной вентиляции. Он реагирует на вербальные раздражители. Пока что рано оценивать, какие долгосрочные последствия окажет тяжелое отравление на его организм», — говорится в заявлении.

Медики сообщили, что находятся в тесном контакте с женой Навального Юлией. После разговора с ней администрация клиники подтвердила, что дальнейшие детали о состоянии пациента будет публиковать только в соответствии с его пожеланиями.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. После обследования в местной больнице врачи в числе предварительных диагнозов назвали отравление галлюциногеном. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Власти Германии заявили об отравлении россиянина ядом группы «Новичок».

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Леха вставай....... ) пока эти там на третью изоляцию не согласились.......

Гость||

Ну всё , оклемался , молодец Ляксей, ещё покажешь всем где раки зимуют ..Видно Высшие Силы не дают ему уйти безвременно, а это дорогова стоит.

Имя: Гость
Комментарий:

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