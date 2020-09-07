Сетевое издание|18+|Понедельник|7 сен 2020|15:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+25oC
+26oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

МВД проверило третьеклассников из-за пикета против агрессивного школьника

Печать

В Южно-Сахалинске полиция проверила третьеклассников школы №21 — они вместе с родителями провели пикет из-за агрессивного поведения одного из школьников. Об этом рассказала мать одного из учеников, передает Sakhalin.info.

Пикет прошел 3 сентября, участники стояли с плакатами «Мне страшно ходить в школу», «Я тоже имею право спокойно учиться», «Не хочу смотреть, как душат и бьют моих одноклассников». После пикета мальчика перевели на домашнее обучение. Для него разработают индивидуальный учебный план, ребенок также пройдет психолого-медико-педагогическую комиссию. Одна из матерей рассказывала, что во время пикета родителей просили зайти в школу, но на тот момент к учебному заведению уже приехали журналисты и полиция.

По словам женщины, детей допрашивают в школе без присутствия родителей, а с родителей берут показания, но они не получили никаких официальных документов. По данным Sakhalin.info, все происходит в присутствии социального педагога, чтобы не нарушать протокол.

В региональном МВД изданию «Такие дела» объяснили, что полиция начала проверку, чтобы выяснить, не было ли нарушено административное законодательство - мероприятие было подано в СМИ как митинг. Там подтвердили, что проверка проводилась в присутствии социального педагога. «Это обычная практика, мы не преследуем цели кого-то наказать», - сказали в пресс-службе. Директор школы Александр Павлов отказался комментировать ситуацию по телефону.

Проблема с мальчиком по имени Василий возникла еще в 2019 году - он бил одноклассников и учителей, мочился в классе, демонстрировал детям и педагогам половые органы, кидался в них грязью и камнями, ругался матом и показывал учащимся порнографические ролики. Тогда родители подключили к ситуации департамент образования, Василия перевели на домашнее обучение, с ним работали специалисты по коррекции поведения, но через год он вернулся в школу - решение комиссии действует в течение учебного года.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Похоже на бред. Главное, чтоб не привлекли третьеклассников, а то у нас это запросто. Несанкционированный митинг и все такое, разгибание скреп.

Гость||

бред

Гость||

сейчас яжематери выскажут мнение

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте