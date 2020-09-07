Лидер белорусской оппозиции похищена в центре Минска

07.09.2020 | 13:28

Лидер белорусской оппозиции Мария Колесникова похищена неизвестными в центре Минска. Об этом сообщает Tut.by.

Свидетели инцидента рассказали, что ее посадили в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.

«Я видела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус и они уезжают», - поделилась свидетельница нападения.

Пресс-секретарь Координационного совета оппозиции, в президиум которого входит Колесникова, Антон Родненков попытался разыскать политика, однако вскоре сам перестал выходить на связь. Их местонахождение неизвестно. Отмечается, что телефонный номер Колесниковой доступен, однако на звонки она не отвечает.

Белорусские силовики опровергают информацию о задержании члена Координационного совета. В МВД Белоруссии заявили РИА Новости, что не располагают информацией о задержании Колесниковой. Аналогичный ответ был дан на запрос портала «Sputnik Беларусь» в Комитете госконтроля республики и Следственном комитете. Пресс-служба Комитета государственной безопасности оказалась недоступна для комментариев.

31 августа стало известно, что Колесникова вместе с членами штаба экс-участника президентских выборов, банкира Виктора Бабарико создает новую политическую партию «Вместе». Координационный совет оппозиции продолжит работу совместно с ней.

По факту создания совета Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о попытке захвата власти. Колесникова и другие лидеры протеста неоднократно подчеркивали, что эти обвинения неправомерны, поскольку совет является гражданской платформой для диалога власти и общества и не имеет политической цели или программы.

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертую неделю. Акции начались в день выборов президента 9 августа. По официальным данным, победу на выборах одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший более 80 процентов голосов. Однако оппозиция, выдвинувшая единого кандидата Светлану Тихановскую, не согласилась с этой версией.

Участники требуют отставки руководства страны, новых выборов и наказания для тех, кто ответственен за жестокие разгоны первых митингов. Массовые задержания были приостановлены после первой акции протеста против насилия 12 августа, однако на прошлой неделе они возобновились, кроме того, ОМОН начал задерживать и журналистов, в их числе оказалась корреспондент «Ленты.ру». Лукашенко заявляет, что выборы прошли честно, люди сами бросались на милицию, а протесты организованы и проплачены третьими странами. В будние дни на митинги приходят по несколько сотен человек, но по воскресеньям акции становятся многотысячными.