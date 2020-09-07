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В стране и мире

Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 27 миллионов

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Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 27 миллионов человек. Соответствующие данные размещены на сайте университета Джонса Хопкинса.

Так, к 5:30 утра 7 сентября в мире зафиксировано 27 002 224 случая заболевания. Число жертв составило 882 053 человека, а количество выздоровевших - 18 054 711 человек. Россия в списке стран по заболеваемости занимает четвертое место. В стране выявлено 1 022 228 случае инфицирования.

4 сентября ведущий медицинский журнал The Lancet опубликовал итоги двух этапов клинического исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V», что в России сочли международным признанием препарата.

Однако 5 сентября президент США Дональд Трамп высказался о российской и американской вакцине. Он заявил, что не очень уверен в российском препарате, зато американская прививка, по его словам, станет мировым стандартом.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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