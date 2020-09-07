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В стране и мире

Фотография квартиры заставила людей задуматься о зарплатах российских учителей

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Учительница из России показала фотографию квартиры, какую она сможет себе позволить арендовать на зарплату преподавателя в школе. Показанный снимок расстроил пользователей Twitter и заставил людей задуматься о зарплатах учителей в стране.

5 сентября пользовательница с ником «анастасия» рассказала о том, как хочет стать учительницей, но не может найти ни нормальную работу с хорошей зарплатой, ни достойную квартиру.

«Я безумно люблю детей, хочу давать им знания, но все идет по наклонной, потому что мне предлагают зарплату 25 тысяч рублей и снимать квартиру за 11 [тысяч]. Эту квартиру.

Это унизительно. Вот вам и отношение к учителям», - написала она и опубликовала фото предлагаемого места аренды.

По словам девушки, она хочет обучать детей истории и обществознанию, но не может найти подходящих вакансий в Московской области. Анастасия заметила, что проходила курсы повышения квалификации и стажировалась в топовой частной школе в Москве, но все равно испытывает серьезные сложности.

По ее словам, в университете помощь с трудоустройством минимальная, а предлагаемые вакансии имеют зарплату ниже МРОТ. «Я будто загнана в какой-то угол, где мне надо выбрать между работой кассиром в "Пятерочке" за 40 тысяч рублей, либо учителем за 25 [тысяч] и жить в той квартире», - заметила выпускница.

Ее первый пост набрал более 10 тысяч лайков, многие поддержали девушку и задумались о ситуации с оплатой работы преподавателей. Некоторые отмечали, что, к сожалению, отказывались от работы учителем ради вакансий с более высоким заработком. «Я ушла из школы, съехала на нормальную квартиру, смогла выделить деньги на посиделки, шмотки, отдых, потому что кроме любви к преподаванию нужна и любовь к себе», - написала zloimorty.

Пользователь ilyaiin рассказал, что столкнулся с такой же ситуацией, когда работал учителем в селе под Волгоградом. Он получал 25 тысяч рублей, в эту сумму входили и надбавки молодого специалиста. «В общеобразовательной школе нечего делать», - заключил юзер.

Ранее пользователь Twitter с ником BuxtonSZN опубликовал на своей странице фотографию маленького кусочка пиццы и заставил этим пользователей задуматься о зарплатах учителей. В комментариях люди осознали, что учителя имеют ограниченные доходы и должны были организовывать вечеринки из своих карманов, поэтому мероприятия оказались «скудными».

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Россиянин обязан стойко переносить тяготы и лишения скрепно-духовной жизни патриотической.

Гость||

Задолбали вы своими учителями. Кроме них больше нет никого? Они у нас одни бедные и несчастные? Все кто не у кормушки-нафик никому не нужны. смиритесь, приспосабливайтесь или уезжайте.

Гость||

Зато Крым наш и поправки хорошие. Надо немного потерпеть и заживем.

Гость||

Гость писал(a):

Зато Крым наш
Наш. На подходе Беларусь! Боже, царя храни!

Гость||

Ну квартира на фото ещё ничего, бывает гораздо хуже, намного хуже. Слишком многово хочет молодая учителка, может ей пентхауз сразу с видом на Кремль и сто тысяч на карманные расходы..ну как Сечин Игорь который.

Гость||

Немного фантазии, прикладного труда и обклеенные шкафы в кухне, и отмытая плита превращаются в чистенькую кухню.

Гость||

Ускоренная репатриация в Израиль

Гость||

У нас ведущие инженеры по 25т.р получают и повышения проходят, и переаттестации, и переаккредитации и т.д.

Гость||

Не верю! Можно фоточку любую поставить. Вполне себе упитанные у нас учителя в школе. Это писать может только тот, кто в школе не был. Зайдите, посмотрите, прежде чем чушь всякую на обсуждение выставлять.

Гость||

да, учителя вполне себе сытые, зарплаты хорошие! А слова безумно люблю детей -настораживают. Умно их надо любить!

Гость||

Практически все учителя занимаются репетиторством, это факт. Факт, что многие этим прямо в школе занимаются. Разве не так? Или кто-то будет это отрицать? Бедные-бедные учителя. Цены сейчас минимум 500 руб/час, так что нечего тут слезы лить.

Гость||

Хватит уже прибедняться, педагоги. Знаем мы, какая у вас зарплата. И возможность подрабатывать имеется.

Гость||

Да уж, 500 - это еще поискать надо. И с одного ребенка. Двое сидят - академический час -1000 в кармане. За неделю 6000, за месяц 24000 плюс зарплата. Нормально так, приблизительно 50000 в месяц получается.

Гость||

Хорошо зарабатывают те, у кого предметы к ЕГЭ относятся. И 500 руб - было давно, сейчас уже цены выше. Конечно, трудовики и физруки в эту категорию не попадают, так может это кого-то из них кухонька? Ну так там и ума большого не надо - в свисток дуть и нитку в иголку заправлять детей учить. А те, кто к ЕГЭ готовят - к ним с весны записываются и в очередь. Два человека - расценки как на индивидуальное занятие.

Гость||

она этот сарай где снимать хочет за 11 000 (не ясно это с коммуналкой)?

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след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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