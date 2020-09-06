Цены на овсянку в России достигли рекорда

06.09.2020 | 08:34

Снижение посевных площадей и засуха в Сибири привели к рекордному росту оптовых цен на овсянку в России. В рознице стоимость продукции также поднялась на 10 процентов, сообщает РБК со ссылкой на данные Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Закупочные цены на хлопья типа геркулес достигли 26,8 тысячи рублей за тонну, хотя год назад в эти же сроки они составляли 19,7 тысячи рублей. Стоимость овса в Алтайском крае составляет 11,5 тысячи рублей за тонну, годом ранее - 5,8 тысячи.

Президент Российского союза мукомольных и крупных предприятий Аркадий Гуревич признает, что никогда в истории стоимость овса не достигала такого уровня.

В июле 2020 года, по данным Росстата, крупзаводы продавали овсяные хлопья по цене 48 рублей за килограмм, а за год до этого - почти в два раза дешевле, по 25 рублей. Тогда же розничные цены выросли до 71,2 рубля за килограмм - максимальное значение с 2000 года.

Заместитель гендиректора ИКАР Ирина Глазунова напомнила, что в России третий год сокращаются посевы овса, причем 40 процентов посевных площадей этого злака находятся в Сибири. Этим летом регион пострадал из-за погоды, и аграрии еще в июле предупреждали о грядущем неурожае. В свою очередь Гуревич назвал в качестве причины роста цен на овес подорожание пшеницы, к которой привязаны основные зерновые культуры.

Ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова предупредила, что в случае второй волны коронавируса цены на продукты в России могут вырасти на треть.