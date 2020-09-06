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В стране и мире

Россиянам назвали эффективные способы профилактики пневмонии

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Врач-терапевт московской клинической больницы №13 Кирилл Глибко назвал россиянам несколько эффективных способов профилактики пневмонии. Об этом он заявил во время эфира на радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, если человек сильно замерз, то важно согреться как снаружи, так и внутри. Для этого стоит принять теплый душ, а также выпить горячий чай. «Это лучшее прогревание, чем алкогольные напитки», - пояснил Глибко. Он также рекомендовал в таких случаях надевать шерстяные носки, так как «ноги должны быть в тепле».

«Организм - это такая система, либо человек уже был простужен, либо сильное переохлаждение произошло. Просто так здоровый организм не простудится», - рассказал врач-терапевт.

Помимо этого, Глибко посоветовал вовремя прививаться от разных инфекций. Он заявил, что есть вакцина против бактериальной пневмонии. «Особенно она показана пациентам пожилого возраста и пациентам с ослабленным иммунитетом - это в первую очередь сахарный диабет, бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких», - заметил он.

Ранее стало известно, что жители Москвы будут массово прививаться от коронавируса в декабре 2020 года. Мэр столицы Сергей Собянин сказал, что вероятнее всего первые партии медикаментов подготовят для групп риска, для людей из сфер здравоохранения, образования, торговли и ЖКХ, правоохранительных органов и других.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

А ,ВЫ,хорошо подумали о последствиях скороспелой вакцины или в школе двоечниками были?

Гость||

С 5 сентября на декабрь уже даже с Москве срок перенесли?А нас чем защитят?

Гость||

ВСё сообщают после Дня Города, когда все уже массово перезаражались.ЕЩе негры на международный фестиваль Ласточка новых штаммов массово нам понатащат.ГДе РПН?ГДЕ МЕДИЦИНА? О ЧЁМ ДУМАЕТ ГУБЕР И МЭР?

Гость||

Почти 100 ковидников в день, люди, поберегите себя! Руководству все по-барабану, надо проводить развлекалочки ,денежки бюджетные распределять по нужным местам. Сейчас главное - провести выборы, потом пофиг, что будет.

Имя: Гость
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