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В стране и мире

Оценено влияние смартфонов на память человека

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Врач-терапевт Олеся Набокова оценила влияние смартфонов на память человека в беседе с «Прайм».

По словам специалиста, при использовании любых сотовых телефонов человек начинает хуже запоминать факты и кратковременную информацию. «В небольших исследованиях выяснили, что при уверенности в свободном доступе к информации, мы запоминаем факты гораздо хуже, чем в ситуациях, когда доступ ограничен», - отметила Набокова.

Специалист посоветовала выполнять определенные упражнения для улучшения памяти, такие как устный счет, счет в обратном порядке, задачи с цифрами и словами.

Ранее врач-офтальмолог «СМ-Клиники» Марина Царегородцева заявила, что синий свет, изучаемый экраном смартфона или компьютера, опасен для глаз, потому что в него входит часть спектра солнечного света с оттенками от фиолетового до голубого. Снизить такое пагубное влияние можно, если меньше пользоваться гаджетами или носить компьютерные очки.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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