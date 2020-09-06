Минпросвещения заявило о единичных случаях коронавируса в российских школах

06.09.2020 | 13:18

Первый замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко заявил, что в российских школах зафиксированы единичные случаи распространения коронавирусной инфекции. Об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» в воскресенье, 6 сентября.

«Мы мониторим в ежедневном формате, в том числе то, какое количество детей, классов, школ уходит на дистанционное обучение в связи с тем, что в том или ином образовательном учреждении выявлены случаи распространения инфекции. Такие случаи действительно есть, но, на самом деле, именно такие случаи пока единичные», - заключил Глушко.

В конце августа в Минпросвещения заявили, что не намерены переносить учебный год в России. При этом регионы проинструктированы о необходимости обеспечить соблюдение эпидемиологических требований Роспотребнадзора. В министерстве добавили, что перенос учебного года может спровоцировать социальное напряжение, поскольку многие россияне ждут возвращения детей в школы.

Учеба в школах и вузах России в этом году началась 1 сентября в привычном очном формате с соблюдением мер безопасности. В помещениях будет проводиться дезинфекция, ношение масок станет обязательным, уроки физкультуры пройдут на улице, систематически у учащихся и педагогов будут измерять температуру.

По последним данным, общее число инфицированных в России составило 1 025 505 за все время распространения инфекции. Из них 17 820 умерли, а 840 949 выздоровели.