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В стране и мире

Великобританию атаковали «пьяные» немецкие осы

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Великобританию атаковала опасная разновидность «пьяных» немецких ос, которые могут ужалить без причины. Об этом сообщает Daily Star.

Отмечается, что осы распространяются на фоне жаркого засушливого лета и обилия спелых, забородивших фруктов, которыми они питаются. Из-за такого питания насекомые становятся более агрессивными, и поэтому вероятность беспричинного укуса увеличивается.

Численность опасных ос оценивается около 200 миллиардов насекомых. При этом, по подсчетам издания, в регионе обитает еще примерно 250 миллиардов обычных ос.

Руководитель компании по борьбе с вредителями Пол Бейтс сообщает, что на данный момент приходится пик активности этих насекомых. Матки закончили откладывать яйца, и поэтому другие осы, которые ухаживали за ними, начали покидать улья, пояснил он.

Специалист призвал был жителей Великобритании осторожными на природе. В частности, он посоветовал не размахивать руками при встрече с насекомым, так как это увеличивает риск спровоцировать осу на укус.

Ранее сообщалось, что житель французского региона Бретань задохнулся после того, как его ужалила оса во время отдыха с семьей на озере Анси во Французских Альпах. Во время обеда оса залетела к французу в рот и ужалила его в язык.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

У нас такие осы с 5 утра на планерке сидят под окнами

Гость||

одну поймали а она говорит "Служу Советскому Союзу"

Имя: Гость
Комментарий:

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