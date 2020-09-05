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В стране и мире

В России вступили в силу новые правила расчета стоимости ОСАГО

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В России 5 сентября вступили в силу расширяющие тарифный коридор ОСАГО новые правила, согласно которым для легковых автомобилей физических лиц диапазон базовых ставок расширится на 10 процентов вверх и вниз и будет находиться в пределах от 2471 до 5436 рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее указание Банка России дополняет поправки в закон об ОСАГО по индивидуализации тарифов, которые вступили в силу 24 августа.

Уточняется, что тарифный план расширится и по легковым автомобилям юридических лиц на 20 процентов вверх и вниз, а также по грузовым — на 20 процентов вверх. Согласно документу, расширение границ коридора для такси ожидается на уровне 30 процентов вверх и вниз, для трамваев, автобусов и троллейбусов — 5 процентов вниз.

Новые правила позволят в большей степени дифференцировать тарифы для водителей с разным уровнем риска. Страховщики смогут назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения.

В России с 24 августа вступил в силу закон об индивидуализации тарифов ОСАГО. Теперь страховщики могут учитывать индивидуальные характеристики водителей при расчете тарифа и снижать его для аккуратных автомобилистов.

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Источник — lenta.ru
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