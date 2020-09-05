Сетевое издание|18+|Суббота|5 сен 2020|12:05
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Российского депутата оштрафовали за избиение краснокнижного орла трубой

Печать

В Дагестане депутата сельсовета поселка Икра оштрафовали за избиение краснокнижного орла трубой. Об этом сообщает Znak со ссылкой на прокуратуру республики.

49-летний мужчина признал вину. Он пояснил, что установил капкан из-за массового исчезновения куриц. После того как в ловушку попала хищная птица, он решил оглушить ее ударом, чтобы затем выпустить. При этом, чтобы не убить орла, он передал трубу своему сыну.

Курахский районный суд признал обвиняемого виновным в жестоком обращении с животными и незаконной охоте. Его приговорили к штрафу в 120 тысяч рублей. Мужчина оплатил социальную рекламу о недопустимости жестокого обращения с животными.

В 2019 году сообщалось, что в российском селе Усть-Белая Анадырского района (Чукотка) мужчина воткнул нож в глаз медведя и спас девушку от гибели. Доктора обработали ей раны, сделали необходимые прививки и выписали из больницы. Состояние пострадавшей оценили как удовлетворительное.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте