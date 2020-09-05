Российского депутата оштрафовали за избиение краснокнижного орла трубой

05.09.2020 | 11:23

В Дагестане депутата сельсовета поселка Икра оштрафовали за избиение краснокнижного орла трубой. Об этом сообщает Znak со ссылкой на прокуратуру республики.

49-летний мужчина признал вину. Он пояснил, что установил капкан из-за массового исчезновения куриц. После того как в ловушку попала хищная птица, он решил оглушить ее ударом, чтобы затем выпустить. При этом, чтобы не убить орла, он передал трубу своему сыну.

Курахский районный суд признал обвиняемого виновным в жестоком обращении с животными и незаконной охоте. Его приговорили к штрафу в 120 тысяч рублей. Мужчина оплатил социальную рекламу о недопустимости жестокого обращения с животными.

В 2019 году сообщалось, что в российском селе Усть-Белая Анадырского района (Чукотка) мужчина воткнул нож в глаз медведя и спас девушку от гибели. Доктора обработали ей раны, сделали необходимые прививки и выписали из больницы. Состояние пострадавшей оценили как удовлетворительное.