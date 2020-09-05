Сетевое издание|18+|Суббота|5 сен 2020|10:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Раскрыты вакансии в регионах России с зарплатой выше 100 тысяч рублей

Печать

Портал HeadHunter раскрыл вакансии в российских регионах с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным экспертов, указанную заработную плату обещает кандидатам почти каждая десятая компания, а каждая 500-я предлагает выплаты от 300 тысяч рублей. При этом лидерами по числу высокооплачиваемых вакансий стали регионы Крайнего Севера, в том числе Чукотка, Якутия, Магаданская область. В то же время в Москве лишь 18,3 процента работодателей готовы предложить зарплату более 100 тысяч рублей.

«По сравнению с прошлым годом число доля вакансий с зарплатой больше 100 тысяч рублей во всей стране выросла на 1,2 процента», — отмечают аналитики.

Накануне сообщалось, что в России снизилась доля тех, кто хочет получать «черную» зарплату. На неофициальный заработок в августе и сентябре оказались согласны 39 процентов опрошенных, в апреле это показатель был равен 46 процентам.

Мужчины охотнее женщин идут на то, чтобы получать зарплату в конверте: 46 против 31 процента. При этом чаще других на заведомо невыгодные условия труда соглашаются россияне в возрасте 25-34 лет (42 процента) и те, кто зарабатывает от 50 до 79,9 тысячи в месяц.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте