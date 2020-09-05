Раскрыты вакансии в регионах России с зарплатой выше 100 тысяч рублей

05.09.2020 | 10:13

Портал HeadHunter раскрыл вакансии в российских регионах с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным экспертов, указанную заработную плату обещает кандидатам почти каждая десятая компания, а каждая 500-я предлагает выплаты от 300 тысяч рублей. При этом лидерами по числу высокооплачиваемых вакансий стали регионы Крайнего Севера, в том числе Чукотка, Якутия, Магаданская область. В то же время в Москве лишь 18,3 процента работодателей готовы предложить зарплату более 100 тысяч рублей.

«По сравнению с прошлым годом число доля вакансий с зарплатой больше 100 тысяч рублей во всей стране выросла на 1,2 процента», — отмечают аналитики.

Накануне сообщалось, что в России снизилась доля тех, кто хочет получать «черную» зарплату. На неофициальный заработок в августе и сентябре оказались согласны 39 процентов опрошенных, в апреле это показатель был равен 46 процентам.

Мужчины охотнее женщин идут на то, чтобы получать зарплату в конверте: 46 против 31 процента. При этом чаще других на заведомо невыгодные условия труда соглашаются россияне в возрасте 25-34 лет (42 процента) и те, кто зарабатывает от 50 до 79,9 тысячи в месяц.