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В стране и мире

Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России

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В России за последние сутки выявили 5205 новых случаев заражения в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в субботу, 5 сентября.

Наибольший прирост числа заразившихся наблюдается в Москве (671), Санкт-Петербурге (195), Московской области (168), Нижегородской области (154), Ростовской области (144), Ставропольском крае (129), Свердловской области (119). Кроме того, за последние сутки скончались 110 человек, а полностью излечились 5379.

Общее число инфицированных в России составило 1 020 310 за все время распространения инфекции. Из них 17 759 умерли, а 838 126 выздоровели.

Ранее Минздрав опубликовал обновленные рекомендации по лечению COVID-19. Из них исключили два препарата — они не показали свою эффективность. Кроме того, в схему лечения также включили новый российский препарат для системной противовоспалительной терапии левилимаб. Всего в список рекомендованных для лечения коронавируса препаратов вошли шесть наименований.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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