Сетевое издание|18+|Суббота|5 сен 2020|16:38
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Названы продлевающие молодость продукты

Печать

Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург назвал пять продуктов, способных продлить молодость. Его слова приводит «Вечерняя Москва».

Гинзбург рекомендует включать в свой рацион зеленый чай, поскольку он замедляет процесс старения и омолаживает организм. По его мнению, следует выпивать две-три чашки зеленого чая ежедневно.

В список омолаживающих продуктов также вошли оливковое масло, льняное семя и рыба. Они богаты насыщенными жирными кислотами, которые оказывают противовоспалительное действие. «Они защищают сосуды от прогрессирования атеросклероза», — уточнил врач.

Кроме того, Гинзбург советует есть горький шоколад без добавленного сахара. «Ищите его с заменителем сахара, нам нужно чем-то заменить сахар, чтобы не повышать уровень глюкозы в крови», — пояснил он.

Ранее Михаил Гинзбург назвал горох продуктом, защищающим от рака и укрепляющим кости. При этом он признал, что его употребление может привести к метеоризму.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте