ФСБ задержала подозреваемых в подготовке массовых убийств

05.09.2020 | 09:57

ФСБ задержала 13 граждан России по подозрению в подготовке нападений на учебные заведения и места массового скопления людей в разных регионах страны. Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, большая часть задержанных состояла в закрытом интернет-сообществе. Они готовили массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей и холодного оружия. Кроме того, подозреваемые пытались привлечь к этому других интернет-пользователей.

У задержанных изъяли личные дневники и средства связи, в которых были инструкции по изготовлению взрывных устройств, схемы нападений на учебные заведения и здания правоохранительных структур. Также при обыске у россиян нашли четыре готовых взрывных устройства с поражающими элементами, охотничье гладкоствольное, травматическое и холодное оружие.