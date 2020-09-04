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В стране и мире

В Минпросвещения отреагировали на очереди в школах

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Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов отреагировал на очереди из учеников и их родителей, образовавшиеся на входе в российские школы из-за проверки температуры. По его словам, меры профилактики инфекционных заболеваний не должны нарушать проходной режим. Его слова приводит пресс-служба Минпросвещения, передает «Интерфакс» в четверг, 3 сентября.

«Нам необходимо принимать детей в здании школы, а не устраивать измерение температуры на улице, тем более что в северных и восточных районах уже скоро температура резко начнет понижаться», - сказал Кравцов, призвав регионы взять ситуацию на контроль.

Кроме того, в Минпросвещения обратили внимание на то, что мерить температуру необходимо не на улице, а в школьных рекреациях. При этом рекомендуется разделять детей на потоки и следить за соблюдением социальной дистанции.

Видео очередей в российские школы появилось в сети 2 сентября. В ролике показаны учебные заведения четырех крупных российских города - Набережные Челны, Краснодар, Пермь и Тверь. На опубликованных кадрах видно, что на улице столпились как дети, так и их родители. Причем, судя по ролику, в одном из городов детям приходится стоять на улице под дождем.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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