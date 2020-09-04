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В стране и мире

Раскрыты результаты первых испытаний второй российской вакцины от COVID-19

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Все девять добровольцев, принимавших участие в первом этапе клинических испытаний второй российской вакцины от коронавируса, разработкой которой занимается центр «Вектор» Роспотребнадзора, выписаны. Первые результаты исследования препарата раскрыли в пресс-службе ведомства, передает «Интерфакс».

В Роспотребнадзоре отметили, что все добровольцы чувствуют себя хорошо и не имеют жалоб на состояние. Они были вакцинированы препаратом «ЭпиВакКорона» и выписаны из стационара 1 сентября. Антитела выработались у всех добровольцев, уточняет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Второй этап клинического исследования продолжается в строгом соответствии с протоколом исследования», - добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что препарат центра «Вектор» может подойти к этапу регистрации в октябре. Документы подадут после завершения второго этапа исследований. В ноябре планируется начать производство.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, произведенной в России, 11 августа объявил президент Владимир Путин. Препарат назвали «Спутник V». Его производство запустили 15 августа. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска, а примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Пишут что

penzainform.ru писал(a):

В ноябре планируется начать производство.
и в то же время

penzainform.ru писал(a):

примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация
Как это логически согласуется между собой?

Имя: Гость
Комментарий:

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