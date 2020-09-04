Правительство не поддержало идею отменить транспортный налог

04.09.2020 | 10:14

Кабмин составил заключение на внесенный в Госдуму законопроект об отмене транспортного налога и не поддержал инициативу, сообщается в документе, опубликованном на сайте нижней палаты парламента.

В заключении правительства сказано, что принятие закона приведет к сокращению доходов региональных бюджетов на общую сумму не менее 160 миллиардов рублей в год. Предложенный авторами проекта способ компенсации через межбюджетные трансферты из федерального бюджета «не соответствует ряду принципов бюджетной системы, в частности принципам разграничения доходов и расходов, самостоятельности и сбалансированности бюджетов».

В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что транспортный налог устроен несправедливо, и его вынуждены ежегодно платить даже те, кто редко пользуется машиной. Авторы документа отмечали, что во многих странах этот сбор уже включен в стоимость топлива. Сейчас в России акцизные сборы за нефтепродукты значительно превышают доходы государства от налога. «Ранее планировалось, что транспортный налог будет упразднен при покрытии объемов платежей по нему акцизными сборами», - отмечали авторы инициативы - депутаты от ЛДПР.

Предложение отменить налог поступало в августе от депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова. До этого член «Единой России» Евгений Федоров выступал за отмену сбора за машины, которыми не пользуются больше полугода.