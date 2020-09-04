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В стране и мире

Правительство не поддержало идею отменить транспортный налог

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Кабмин составил заключение на внесенный в Госдуму законопроект об отмене транспортного налога и не поддержал инициативу, сообщается в документе, опубликованном на сайте нижней палаты парламента.

В заключении правительства сказано, что принятие закона приведет к сокращению доходов региональных бюджетов на общую сумму не менее 160 миллиардов рублей в год. Предложенный авторами проекта способ компенсации через межбюджетные трансферты из федерального бюджета «не соответствует ряду принципов бюджетной системы, в частности принципам разграничения доходов и расходов, самостоятельности и сбалансированности бюджетов».

В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что транспортный налог устроен несправедливо, и его вынуждены ежегодно платить даже те, кто редко пользуется машиной. Авторы документа отмечали, что во многих странах этот сбор уже включен в стоимость топлива. Сейчас в России акцизные сборы за нефтепродукты значительно превышают доходы государства от налога. «Ранее планировалось, что транспортный налог будет упразднен при покрытии объемов платежей по нему акцизными сборами», - отмечали авторы инициативы - депутаты от ЛДПР.

Предложение отменить налог поступало в августе от депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова. До этого член «Единой России» Евгений Федоров выступал за отмену сбора за машины, которыми не пользуются больше полугода.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Но цены га бензин все равно повысило?

Гость||

подонки!

Гость||

все будут гореть в аду, кто не поддержал

Гость||

Ну вот что вы так вцепились в эти тазики....... ) да продайте их нахрен пока еще берут.......пешая ходьба, свежий воздух, общественный транспорт, живое общение с ватниками, смех и веселье в непринужденной обстановке ватного быта.......ну что еще надо для полного счастья ?

Опять же сама мысль о том что ни цента из вашего кармана не утечет на покупку элитных комбикормов для кремлевских свиней - да от одной этой мысли полстраны смогут согреться лучше чем от любого денатурата......

Гость||

Гость писал(a):

Ну вот что вы так вцепились в эти тазики....... ) да продайте их нахрен пока еще берут.......пешая ходьба, свежий воздух, общественный транспорт, живое общение с ватниками, смех и веселье в непринужденной обстановке ватного быта.......ну что еще надо для полного счастья ?

Опять же сама мысль о том что ни цента из вашего кармана не утечет на покупку элитных комбикормов для кремлевских свиней - да от одной этой мысли полстраны смогут согреться лучше чем от любого денатурата......

Я уже 5 лет так и делаю. Сбросил 20кг и чувствую себя намного лучше. На свой двенадцатый этаж вбегаю по лестнице как молодой. Освоил мотобайк для кросса.

Гоняю по лесу и на карьере. Высвободившиеся деньги

/а это порядка 200 000 в год не считая налогов и штрафов/ вложил в приобретение яхты для отдыха на

своей второй родине. Так что курите стволы бамбука ватные министры. И не пытайтесь лезть в мой карман.

Без моего на то согласия.

Ну а я и без вас обойдусь.

Имя: Гость
Комментарий:

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