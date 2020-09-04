Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России

04.09.2020 | 11:24

В России за сутки зафиксировали 5110 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Такое число назвал оперативный штаб в своем Telegram-канале в пятницу, 4 сентября.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (692), Санкт-Петербурге (193) и Московской области (164). Кроме того, за последние сутки скончался 121 пациент с COVID-19, еще 5812 человек выздоровели.

Всего с учетом новых данных всего с начала пандемии коронавирусом заразились 1 015 105 россиян. Из них 17 649 человек умерли, еще 832 747 - полностью выздоровели.

Ранее Минздрав опубликовал обновленные рекомендации по лечению COVID-19. Из них исключили два препарата - они не показали свою эффективность. Кроме того, в схему лечения также включили новый российский препарат для системной противовоспалительной терапии левилимаб. Всего в список рекомендованных для лечения коронавируса препаратов вошли шесть наименований.