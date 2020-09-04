Сетевое издание|18+|Пятница|4 сен 2020|16:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

На создание первого серийного российского электромобиля не хватило денег

Печать

Компания Zetta в очередной раз перенесла сроки выпуска первого серийного российского электромобиля. На его создание сейчас не хватает денег, сообщает газета «Ведомости». Компания не смогла получить от Экспертного совета Фонда развития промышленности (ФРП) кредит в 99,9 миллиона рублей, так что срок производства передвигается на период после 2020 года.

В фонде уверены, что собственных средств Zetta не хватит. «Компании нужен инвестор, который поверит в рыночные перспективы продукта и будет готов софинансировать проект вместе с фондом», - указал представитель организации и добавил, что заявку на займ снова рассмотрят как только фирма найдет спонсора.

Еще в начале августа предполагалось, что первый российский серийный электромобиль появится до конца текущего года. Zetta представляет собой компактный трехдверный автомобиль с электроприводом. Максимальная скорость электрокара - 120 километров в час. Его примерная стоимость - 450 тысяч рублей. В год планируется выпускать по 15 тысяч машин и большую часть отправлять на экспорт.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Я бы удивился если бы их хватило....... ) но это в принципе невозможно.......

Гость||

Для той же Японии гибридные и фулл электрик авто это уже ВЧЕРАШНИЙ день.Японцы подобрались к расщеплению воды.И они это сделают.Покуда ватные цари еще одно тысячелетие будут ждать пришествие Спасителя.И давить гуся.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте