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В стране и мире

Россия объявила о возобновлении авиасообщения с другими странами

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Россия объявила о возобновлении авиасообщения с другими странами, среди которых - Мальдивы, Египет и ОАЭ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство.

Россия возобновила международное авиасообщение, приостановленное на фоне пандемии коронавируса, 1 августа. Сперва рейсы осуществлялись только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, а позже к ним добавились Новосибирск, Калининград и Казань. Государствами, с которыми Россия в первую очередь восстановила сообщение, оказались Турция, Танзания и Великобритания.

Кроме того, в этот же день по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина была открыта государственная граница с Абхазией. С 1 августа россияне также могли беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны - в Россию.

Россия приостановила международное авиасообщение 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства. 15 апреля президент Владимир Путин поручил выделить российской авиаотрасли средства в качестве экстренной поддержки.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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