Сетевое издание|18+|Четверг|3 сен 2020|11:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Продажи на «Авито» обложат налогом

Печать

В России продажи подержанных вещей через онлайн-платформу «Авито» и «Юла» подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13 процентов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление Минфина.

В настоящее время законодательство в части налогообложения не возлагает на электронные платформы и социальные сети, такие как «Авито» и «Юла», функции налоговых агентов, поэтому те не могут уплачивать налоги из средств пользователей. По нынешним правилам, физлица при продаже своего имущества сами должны платить НДФЛ, в результате чего тот по факту не взимается.

Эксперты подсчитали, что если государство ужесточит контроль за уплатой НДФЛ с продаж вещей на «Авито» и «Юле», то бюджет сможет дополнительно получать 80 миллиардов рублей в год. Однако специалисты предупредили, что главным результатом попыток государства собирать налог с подержанных вещей станет бегство с онлайн-платформ значительного числа пользователей, которые будут выбирать другие площадки для продажи.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Доголосовались.

Гость||

налог на ссаные трусы, это прорыв, это рывок в экономике, эээх

Гость||

налог на ссаные трусы, это прорыв, это рывок в экономике, эээх

Гость||

Гость писал(a):

Доголосовались.
Вы наверное чего то другого ожидали...... ) а оно вот как оказалось.......чтож - обидно да ?

Гость||

Какой налог? Подержанные вещи продаются дешевле, чем их покупали, откуда там налог возникает, если дохода нет?

Гость||

Видно, что эконмика в штопоре, Навальный поднаваливает, Беллоруссия, немцы хотят от северного потока отказаться. СВИФТ америкосы хотчт отключить. Кароче санкции! + снова закроют на саиоизоляцию и будет конец экономики. Денег нет!

Гость||

Гость писал(a):

Вы наверное чего то другого ожидали...... ) а оно вот как оказалось.......чтож - обидно да ?
Я 20 лет не хожу на это мероприятие, но наверное обидно. Да.

Гость||

Крым наш!

Гость||

Гость писал(a):

откуда там налог возникает, если дохода нет?
Видимо это шизофренические калькуляции зажравшихся "друзей Раиссии" окопавшихся в кремле....... ) ну да и пес с ними - перетопчутся.......

Гость||

А решение простое, урезать аппетиты у некоторых личностей, но как же, нельзя, ведь это настоящий средний класс, мы лучше свой народ угробим. Печалька.

Гость||

Когда ж вы нажрётесь?

Гость||

Гость писал(a):

Крым наш!
А вода в крыму чей?

Гость||

Гость писал(a):

А вода в крыму чей?
Боженьки

Гость||

Гость писал(a):

А вода в крыму чей?

Боженьки

о Боженьки..ниспошли рабам реки и озёра-а нето оне там совсем пересохнут..

Гость||

лучше лёгкая жажда, чем мгновенная смерть от пули бендеровца

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте