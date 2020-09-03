Продажи на «Авито» обложат налогом

03.09.2020 | 09:46

В России продажи подержанных вещей через онлайн-платформу «Авито» и «Юла» подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13 процентов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление Минфина.

В настоящее время законодательство в части налогообложения не возлагает на электронные платформы и социальные сети, такие как «Авито» и «Юла», функции налоговых агентов, поэтому те не могут уплачивать налоги из средств пользователей. По нынешним правилам, физлица при продаже своего имущества сами должны платить НДФЛ, в результате чего тот по факту не взимается.

Эксперты подсчитали, что если государство ужесточит контроль за уплатой НДФЛ с продаж вещей на «Авито» и «Юле», то бюджет сможет дополнительно получать 80 миллиардов рублей в год. Однако специалисты предупредили, что главным результатом попыток государства собирать налог с подержанных вещей станет бегство с онлайн-платформ значительного числа пользователей, которые будут выбирать другие площадки для продажи.