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В стране и мире

Обвинение запросило 11 лет колонии для Ефремова

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Прокурор запросил для актера Михаила Ефремова 11 лет колонии общего режима. Об этом в четверг, 3 сентября, сообщает РИА Новости.

По словам обвинителя, без изоляции от общества у актера нет шансов на исправление.

Ранее прокурор заявляла о доказанной вине Михаила Ефремова в смертельном ДТП на Садовом кольце. Как отметила гособвинитель, вину актера подтверждают видеоматериалы, данные экспертиз, показания свидетелей и ряд других доказательств.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. В результате ДТП погиб водитель фургона Сергей Захаров. Артист заявлял, что не помнит произошедшего.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Правильно. Надо пьяниц карать беспощадно за ДТП.

Гость||

За пьяное дтп вроде поселок дают, а не общий режим.

Гость||

5лет условно и гуляй Мишка!

Гость||

Не, наверняка на посёлок, бражку попьет 3годика и домой белым лебедем.В театру уже не пустят, штрафник .

Гость||

Будет в Мордовия республикась новый заслуженный артизд.

Гость||

Гость писал(a):

За пьяное дтп вроде поселок дают, а не общий режим.
4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно:

а) совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения;

б) сопряжено с оставлением места его совершения, -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

(в ред. Федерального закона от 17.06.2019 N 146-ФЗ)

Гость||

Действо начиналось как трагедия, продолжалось клоунадой, завершится трагикомедией.

Гость||

Адекватное вине пьяницы Ефремова наказание. Алкоголиков за пьяные ДТП надо карать беспощадно.

Гость||

С учетом клоунады в суде и благодаря бездарному адвокату П., получит актер, либераст и беспощадный крЫтик властей от 10 до 12 лет реального срока.

Гость||

Гость писал(a):

Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.
Здоровенки булы........ ) братие.......

Гость||

Заблудился милок

Гость||

не в ту тему насрал

Гость||

Гость писал(a):

не в ту тему насрал
А что если ефремову сбежать в Украину........ ) вряд ли его от туда выдадут на растерзание ватникам........

Гость||

Вангую, 2 года поселения

Гость||

Гость писал(a):

А что если ефремову сбежать в Украину........ ) вряд ли его от туда выдадут на растерзание ватникам........
+500000

Имя: Гость
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