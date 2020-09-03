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В стране и мире

Ефремов признал вину в смертельном ДТП

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Актер Михаил Ефремов, обвиненный в смертельном ДТП на Садовом кольце в центре Москвы, признал свою вину. Об этом в четверг, 3 сентября, со ссылкой на заявление актера в Пресненском суде Москвы сообщает ТАСС.

«Ваша честь, я признаю свою вину», — сказал Ефремов.

О том, что Ефремов пообещал признать вину на судебном заседании, заявил его адвокат Эльман Пашаев.

Ранее 3 сентября один из самых опытных и известных адвокатов России Генрих Падва сообщил, что вмешательство адвокатов Александра Добровинского и Эльмана Пашаева «ужасно влияет» как на судьбу самого Михаила Ефремова, так и на права потерпевших по делу.

1 сентября Пресненский суд Москвы завершил исследование доказательств по делу актера Михаила Ефремова. Судья Елена Абрамова назначила проведение прений сторон на 3 сентября.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. В результате ДТП погиб водитель фургона Сергей Захаров. Артист заявил, что не помнит произошедшего.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Во время следствия этот хам не признавал. Это уже не в зачет.

Гость||

Пукан начал подгорать - вот и сознался.

Гость||

Ну наконец то, мы то думали ...не виноватая я. Так, значится теперь ждём срок или срочище ....семерик просят потерпевшие и не жалко "Гражданина-поэта"?

Гость||

А как поступят с теми "свидетелями", что клятвенно верещали, о том, что видели, что это не Ефремов виноват в аварии?

Гость||

Как ,как ? нахлопают по попе, оставят без ужина. У нас же самый гуманный ..

Гость||

Гость писал(a):

А как поступят с теми "свидетелями", что клятвенно верещали, о том, что видели, что это не Ефремов виноват в аварии?
лжесвидетельство

Имя: Гость
Комментарий:

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