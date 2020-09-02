В организме Навального нашли следы вещества из группы «Новичок»

02.09.2020 | 16:50

Военные токсикологи установили, что в организме Алексея Навального присутствуют следы вещества из группы «Новичок». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Германии.

Также ФРГ призвала Россию прояснить обстоятельства произошедшего с Навальным. В сообщении кабмина также говорится, что Берлин в связи с выводами токсикологов планирует связаться с Организацией по запрещению химического оружия. Дальнейшие меры будут зависеть от реакции Москвы, отметили в правительстве.

Ранее 2 сентября прокуратура Германии отказалась признать отравление Навального особым случаем. При этом ведомство подтвердило получение обращения российских коллег, которые запросили результаты анализов пациента.