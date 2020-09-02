Сетевое издание|18+|Среда|2 сен 2020|18:26
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В организме Навального нашли следы вещества из группы «Новичок»

Печать

Военные токсикологи установили, что в организме Алексея Навального присутствуют следы вещества из группы «Новичок». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Германии.

Также ФРГ призвала Россию прояснить обстоятельства произошедшего с Навальным. В сообщении кабмина также говорится, что Берлин в связи с выводами токсикологов планирует связаться с Организацией по запрещению химического оружия. Дальнейшие меры будут зависеть от реакции Москвы, отметили в правительстве.

Ранее 2 сентября прокуратура Германии отказалась признать отравление Навального особым случаем. При этом ведомство подтвердило получение обращения российских коллег, которые запросили результаты анализов пациента.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Не верю!Очередная провокация натовских хищников!он просто пил самогон.

Гость||

Да,да конечно ,есть много отличных органических ядов со 100% которые действуют безотказно и разлагаются за пару часов.Когда мешают алкоголь с нейролептиками на фоне медикаментозного похудения вот после этого и начинаются проблемы. Достали уже с этим бредом ,этот еврей-марионетка ни имел ни малейшего шанса сесть в президентское кресло.

Гость||

Ага, и доллар поэтому попер с 73 до 75,50.

Жлемс санкции и доллар 100р. Кто не купил закупайтесь

Гость||

Ух ты у Навального - навальчок

Гость||

боширов и петров еще служат?

Гость||

Белоруссия, Навальный по всем приметам должен самолет упасть!

Гость||

Гость писал(a):

боширов и петров еще служат?
Россия и Белоруссия анонсировали проведение совместных военных учений «Славянское братство». Об этом сообщает официальный Telegram-канал Министерства обороны Белоруссии.

Решение об их проведении было принято в ходе телефонного разговора между начальником Генштаба ВС Белоруссии Александром Вольфовичем и его российским коллегой Валерием Герасимовым.

Учения пройдут на территории Белоруссии в 2020 году.

Гость||

Что сказать... "молодцы", что разрешили забрать Навального за границу. Теперь у Навального можно найти всё что угодно и никто не докажет, что этого не было.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Военные токсикологи установили, что в организме Алексея Навального присутствуют следы вещества из группы «Новичок». Об этом сообщает
Госдеп США

Гость||

Будут санкции

Гость||

Гость писал(a):

Госдеп США
А ты знаешь что такое ГОСДЕП?

Гость||

ТАКОЕ ЧУВСТВО ЧТО ЗДЕСЬ ПИШЕТ ОДИН И ТОТ ЖЕ ПРОВЛАСТНЫЙ ЧУДАЧОК.

Гость||

Понятно было что его отравили! только кто здесь признается.

Гость||

Россия обвинила Украину в "дестабилизации ситуации в Беларусии и Хабаровске" \

Москва, Среда 02 сентября 2020 14:10

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о сотнях экстремистах, якобы подготовленных в Украине для дестабилизации ситуации в Беларуси. Их целью "является раскачивание ситуации и перевод мирных протестов в горячую фазу".

Об этом он заявил на брифинге после переговоров с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем.

Более того, по его словам, в Украине находятся лагеря якобы подготовки таких экстремистов, в частности, в Волынской и Днепропетровской областях. Лавров считает, что спецслужбы РФ и Беларуси должны этим заниматься более предметно.

это ткогда вор кричит громе всех держи вора

Гость||

В 2014 году в разгар войны Лукашенко предлагал европейским лидерам для противодействия российской агрессии создать союзное государство в составе Украины и Беларуси. Его президентом должен был стать сам бацька.

Об этом в интервью Onet.pl сообщил бывший премьер Польши и экс-президент Евросовета Дональд Туск.

«Я не говорил об этом раньше, но была такая ситуация, когда Минск ангажировался в подобие посредничества между ЕС, Россией и Украиной в эти горячие дни украинского кризиса. Мне позвонил Лукашенко (я тогда еще был премьер-министром Польши), и прямо предложил убедить ЕС, что он может быть гарантом мирного решения украинской проблемы. Тогда он просил поддержать его предложение белорусско-украинского союза, где он был бы президентом обеих стран», — рассказал Туск. Лукашенко тогда убеждал европейских политиков, что такой вариант является единственным способом затормозить агрессивные действия России. Сам Туск считает, что тогда Лукашенко боялся стать следующей жертвой Кремля. «Он это делал, не заботясь об Украине, а опасаясь потерять власть. Тогда все опасались, что Россия не остановится на аннексии Крыма, а Лукашенко боялся неконтролируемого развития событий, жертвой которых могла быть не только Украина, а также и Беларусь. Это могло означать его конец», — указал Туск

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте