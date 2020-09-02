Умер звезда сериала «Воронины» Борис Клюев

02.09.2020 | 08:25

Умер народный артист России Борис Клюев.

Звезда сериала «Воронины» скончался на 77 году жизни. Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала агентству ТАСС, что в последнее время артист был тяжело болен. Время и место похорон пока неизвестны.

В 2019 году Клюев признался, что страдает от онкологического заболевания. По его словам, болезнь не мешала ему играть в театре и сниматься в кино.

В 2018 году появилась информация, что у Клюева диагностировали рак легких, однако позднее он эту информацию опроверг

Борис Клюев наиболее известен по сериалу «Воронины», где сыграл Николая Петровича. Он также снялся в серии телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» в роли Майкрофта Холмса. Помимо этого, артист появился в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей» и «Физрук».