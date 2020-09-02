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В стране и мире

Умер звезда сериала «Воронины» Борис Клюев

Печать

Умер народный артист России Борис Клюев.

Звезда сериала «Воронины» скончался на 77 году жизни. Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала агентству ТАСС, что в последнее время артист был тяжело болен. Время и место похорон пока неизвестны.

В 2019 году Клюев признался, что страдает от онкологического заболевания. По его словам, болезнь не мешала ему играть в театре и сниматься в кино.

В 2018 году появилась информация, что у Клюева диагностировали рак легких, однако позднее он эту информацию опроверг

Борис Клюев наиболее известен по сериалу «Воронины», где сыграл Николая Петровича. Он также снялся в серии телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» в роли Майкрофта Холмса. Помимо этого, артист появился в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей» и «Физрук».

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Источник — lenta.ru
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