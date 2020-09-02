Онколог раскрыл причину 95 процентов всех случаев рака

02.09.2020 | 09:50

В 95 процентах всех случаев рака болезнь вызвана одной и той же причиной. Ее «Медикфоруму» раскрыл онколог хирург Иван Карасев.

По его словам, почти все злокачественные образования появляются в результате хронического воспалительного процесса. «Клетки наслаиваются друг на друга. Потом возникает клеточный сбой, и образовывается опухоль», - пояснил он.

Врач добавил, что онкология может развиться из-за гормональных нарушений или на фоне регулярного употребления красного мяса, колбасы, копченостей, других обработанных мясных продуктов. Это связано с вторичными желчными кислотами, которые выделяются при переработке мяса. Они воздействуют на стенку толстой кишки, и начинается воспаление.

Ранее главный онколог Минздрава Андрей Каприн назвал главным «врагом» рака раннюю диагностику. При выявлении заболевания на ранних стадиях излечимость достигает 97 процентов.