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В стране и мире

Онколог раскрыл причину 95 процентов всех случаев рака

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В 95 процентах всех случаев рака болезнь вызвана одной и той же причиной. Ее «Медикфоруму» раскрыл онколог хирург Иван Карасев.

По его словам, почти все злокачественные образования появляются в результате хронического воспалительного процесса. «Клетки наслаиваются друг на друга. Потом возникает клеточный сбой, и образовывается опухоль», - пояснил он.

Врач добавил, что онкология может развиться из-за гормональных нарушений или на фоне регулярного употребления красного мяса, колбасы, копченостей, других обработанных мясных продуктов. Это связано с вторичными желчными кислотами, которые выделяются при переработке мяса. Они воздействуют на стенку толстой кишки, и начинается воспаление.

Ранее главный онколог Минздрава Андрей Каприн назвал главным «врагом» рака раннюю диагностику. При выявлении заболевания на ранних стадиях излечимость достигает 97 процентов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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