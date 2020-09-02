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В стране и мире

Назван формат обучения в российских школах во время трехдневных выборов

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Из-за трехдневного голосования на выборах в сентябре учащиеся, в чьих школах будут располагаться избирательные участки, будут заниматься на улице или уйдут на каникулы. Формат обучения в российских школах во время выборов назвал «Коммерсантъ».

По данным издания, министерство просвещения не направило в субъекты РФ четких инструкций по организации учебного процесса в первый день выборов - 11 сентября, который приходится на пятницу. В результате на местах решают этот вопрос разными способами - от объявления «дней здоровья» до объявления внеплановых каникул. В частности, мини-каникулы ждут пермских школьников. Однако в большинстве регионов намерены провести занятия на свежем воздухе, говорится в материале.

Так, «день здоровья» устроят для школьников Иркутской области, а в Белгородской, Оренбургской и Пензенской областях учителя поведут детей на экскурсии и в театры.

В школах Воронежской и Липецкой областей учеников переведут на дистанционное обучение, а в Татарстане уроки географии, истории, биологии и русского языка пройдут в библиотеках. В Тамбовской области придумали другой способ: там дети 11 сентября все же придут на уроки, но попадут в свои школы через разные входы с избирателями.

Еще в ряде регионов, в том числе в Курской и Орловской областях, с окончательными решениями пока не определились.

С 11 по 13 сентября включительно в 18 регионах России выберут губернаторов, также запланированы 11 кампаний по выборам в региональные парламенты и городские думы в 22 административных центрах субъектов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

надо всех обнулить и без выборов

Гость||

Лучше выходные сделать и после выборов тоже.

Имя: Гость
Комментарий:

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