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В стране и мире

В России допустили возвращение к дистанционному обучению

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила возвращение школьников к дистанционному обучению в случае, если ситуация с коронавирусом обострится, как при других респираторных инфекциях. Об этом она заявила в программе «Вести» на телеканале «Россия 1», пишет ТАСС.

При этом глава ведомства указала, что на данный момент ситуация с коронавирусом в России позволяет начать учебный год в очном формате. «Снижение определенное продолжается, но уже сегодня мы видим несколько групповых очагов, вспышек и с ними работаем», - сказала Попова.

Отвечая на вопрос о возможности второй волны инфекции, Попова заявила, что надо быть готовыми к разным вариантам, при соблюдении правил изменений произойти не должно.

Ранее в Минздраве России рекомендовали родителям школьников доступно и наглядно донести до ребенка информацию об опасности коронавируса и важности соблюдения профилактических мер. Кроме того, следует на собственном примере показывать детям их соблюдение. Также важно контролировать, чтобы ребенок соблюдал меры личной гигиены.

Школьные занятия в этом учебном году будут проводиться по новым правилам. В частности, в школах отменят единый звонок, вместо него для каждого класса будет свой график перемен и питания в столовой. В учебных учреждениях откроют дополнительные входы в здания, чтобы избежать скопления детей у дверей. Родителей в школы без острой необходимости пускать не будут, все собрания будут проводиться в режиме онлайн.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Как прикажут так и сделает!

Все она знает, у них расписано все до марта.

Гость||

Да задолбали уже со своей дистанционкой

Гость||

Невозможно обучиться без наставника и коллектива! Учебный процесс, это не набор теорем. БОГАТЫЕ БУДУТ НАНИМАТЬ РЕПЕТИТОРОВ, а бедные пойдут учиться мести улицу.

Гость||

Еще сходите, проголосуйте

Гость||

А кто допустил эту "пОпову" в потребнадзор....... ) вот пазлик то и сложился.......

Гость||

Ой да раньше при гриппе,тоже классы распускали,так они вообще не учились,а так хоть какое то обучение

Имя: Гость
Комментарий:

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