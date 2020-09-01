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В стране и мире

Объяснены особенности патриотического воспитания в российских школах

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Патриотическое воспитание - это не отдельный урок. Этим должны заниматься все педагоги в школе. Таким образом особенности нового для учеников понятия патриотического воспитания, которое было в этому году введено в правовое поле, в беседе с радио Sputnik объяснил профессор МГИМО, ведущий программы «Умники и умницы» Юрий Вяземский.

По мнению эксперта, вместе с таким воспитанием передаются и боль, и радость, и сопереживание. «Это должен делать каждый учитель, а не только учителя истории и литературы. Патриотизм должен быть и в химии, и в физике, и так далее», - подчеркнул Вяземский.

Профессор также подчеркнул, что в таком деле нельзя допускать перегибов, потому что навязывание ценностей молодежи зачастую может дать обратную реакцию. «Молодежь ищет себя и иногда для этого отрицает чужие ценности. Молодые ребята в каком-то смысле нигилисты, но это проходит с возрастом. Здесь надо осторожно себя вести», - подытожил телеведущий.

С 1 сентября текущего года начнет действовать обновленный закон «Об образовании», который вводит в правовое поле понятие «патриотическое воспитание». Ожидается, что в 2020-2021 учебном году модель патриотического воспитания будет обнародована. Затем в школах появятся соответствующие учебные планы.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Звона много, а до сих пор никто внятно не объяснил, каким видят патриотическое воспитание, и вообще патриотизм, в нынешней России.

Гость||

Когда ватные иудеи начинают проявлять заботу о воспитании ватных гойев в духе патреотизма - это может означать только одно...... ) но это не имеет никакого значения для тех кто не связывает свое будущее с Мордором и его ватными комплексами.......

Гость||

Гость писал(a):

Звона много, а до сих пор никто внятно не объяснил, каким видят патриотическое воспитание, и вообще патриотизм, в нынешней России.
Вот и мне интересно...... ) ЧЕМ они реально собираются убедить молодых людей остаться в Мордоре ? Нищенскими зарплатами, дешевым хлебом и пятитыщными подачками......

Гость||

Любовь к любой родине должна быть не только физиологически обоснованна-как отправление естественных нужд.Но и экономически оправданна.

Гость||

Что-то очень напоминает середину 30-х в ссср и Германии

Все помнят какой финал такого образования

Гость||

Всего две шкатулки....... ) как в Поле Чудес - открывай любую какая больше нравится.......но помни о том что в одной лежат денежки - а в другой ничего не лежит кроме ватного дна......

Гость||

А знания в школе не пробовали преподавать?

Гость||

Патриотизм это любовь Родины, а не олигархов, грабящих её

Гость||

Гость писал(a):

А знания в школе не пробовали преподавать?
А зачем....... ) разве кому то когда нибудь нужны были умные рабы.......

Гость||

Очень хочется понять кого или что школьники должны полюбить в результате таких уроков

Гость||

Интересно, а будут ли учителя на уроках литературы изучать произведения Л.Н.Толстого? В его произведениях ооочень много о патриотизьме написано. Например, статья Л.Н. Толстого «Патриотизм и правительство» (1900 г.) принадлежит к серии его публицистических выступлений т.н. патриотизма и "патриотического воспитания", - то есть того одурения и развращения целых поколений, в котором, во взаимовыгодном союзе, участвуют правительства и церковники. А? Что скажете, господа учителя?

Гость||

Вся надежда на родителей может хватит сил и средств найти репетиторов

Гость||

Гость писал(a):

Очень хочется понять кого или что школьники должны полюбить в результате таких уроков
Бардак и разруху....... ) причем не просто полюбить - а возвести эти два базовых ватных понятия в ранг святости......

Гость||

Гость писал(a):

Вся надежда на родителей может хватит сил и средств найти репетиторов
Можно просто найти деньги.И свалить.Подальше от всего этого..

Гость||

Пушкин «о попе и работнике его Балде»? Родари «Чиполлино «?носов «незнайка на Луне»? Укладывается в контекст патриотического образования?

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Имя: Гость
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