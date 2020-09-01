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В стране и мире

Объяснена опасность однообразного питания

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Российский врач-диетолог Римма Мойсенко объяснила, почему однообразное питание вредит организму. Ее слова приводит издание Ura.ru.

Эксперт предупреждает, что есть одни и те же продукты более двух дней подряд опасно для здоровья. На третий день употребления одного продукта, особенно насыщенного белком, в иммунной системе происходит сбой. «Образуется иммунный комплекс, который тормозит образование ферментов», - пояснила Мойсенко.

По словам диетолога, разнообразное питание благоприятно влияет на микробиоту, которая помогает максимально усваивать из продуктов все полезные вещества. Однако если пищевое поведение нарушено, человек может толстеть даже при соблюдении сбалансированного питания.

Мойсенко напомнила, что есть нужно регулярно и медленно, а также не запивать пищу водой.

Ранее автор книги о похудении «#КетоДиета. Есть жир можно!» доктор медицинских наук Василий Генералов назвал способ меньше есть. По мнению эксперта, для этого нужно полностью отказаться от полуфабрикатов и фастфуда, перейти к здоровой пище и питаться только натуральными продуктами.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Дык по их словам надо все хлебзаводы закрыть в стране,как минимум!Вы себя то слышите?

Гость||

Хорошая статья для нас, пенсионеров. Наконец-то прямым текстом пояснили, почему нам на кладбище уже очень скоро.

Имя: Гость
Комментарий:

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