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В стране и мире

Население России рекордно сократится из-за пандемии

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Численность населения России к концу 2020 года рекордно сократится за последние 14 лет - на 158 тысяч человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект плана правительства по достижению национальных целей развития России.

По предварительным данным, на фоне пандемии сокращение будет в пять раз сильнее, чем годом ранее. При этом выйти на положительные значения страна сможет только через два года.

Издание отмечает, что более серьезное снижение численности граждан наблюдалось в 2006 году. Тогда население уменьшилось на 373,9 тысячи человек.

Уровень бедности в стране в этом году увеличится, доля россиян с доходом ниже прожиточного минимума составит 13,3 процента. В Кабмине считают, что ниже эта цифра не опустится и в дальнейшем будет расти. Согласно национальному плану развития России, к 2030 году бедность должна сократиться до 6,5 процента.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

мне нечего добавить

Гость||

Проект планов правительства по достижению национальных целей развития России...???

Гость||

Зато у нас царь Владимир Нулевой

Гость||

Геноцид коренного населения идёт строго по плану.

Гость||

Эта пандемия недавно обнулилась...

Гость||

Господа, а нельзя ли бедность сразу победить? дать денег , кормить два раза в день хотя бы в спец.столовых, а?

Гость||

Врут значит воруют

Имя: Гость
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