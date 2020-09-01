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В стране и мире

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 1 миллион

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В России за сутки выявили 4729 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Так, с учетом новых данных число заразившихся COVID-19 в России превысило 1 миллион, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале.

Всего по состоянию на 1 сентября в России зарегистрировано 1 000 048 случаев заражения COVID-19 во всех регионах страны. Из них 815 705 человек выздоровели, еще 17 299 пациентов скончались.

За последние сутки в России вылечили 6318 заразившихся коронавирусом. Также зарегистрировано 123 летальных исхода.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире российской вакцины от COVID-19 под названием «Спутник V». Первыми вакцинацию пройдут врачи. В России запустили официальный сайт, где приведены вся общая информация и главные новости о российской разработке. Сайт доступен на семи языках.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Две Пензы или 0.5 Москвы, на всю Россию. Пандемия :))))

Гость||

Капец, грипом и онкологии в 10 раз больше болеют.

Понятно почему без масок ходят и кладут болт на самоизол фейк вирус, чтобы Белоруссию в состав РФ включить :)

Гость||

Черемушкина статистику ведёт на всю Россию :)

Гость||

И что из этого ,в США более 6 миллионов.

Имя: Гость
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