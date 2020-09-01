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В стране и мире

Бедным россиянам упростили списание долгов

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Бедным россиянам с 1 сентября 2020 года упростили оформление банкротства и списание долгов. Соответствующий закон президент России Владимир Путин подписал 31 июля. Сообщение об этом было опубликовано на сайте Кремля.

Новые правила касаются малоимущих россиян, у которых накопилась задолженность в размере от 50 тысяч до 500 тысяч рублей и которые не могут ее погасить. При этом речь идет только о безнадежных долгах. То есть по ним должно быть окончено исполнительное производство в связи с тем, что приставы не обнаружили доходов и имущества для взыскания. Теперь чтобы оформить банкротство и списать долг, нужно обратиться в МФЦ. Новая процедура бесплатная.

Ранее физические лица могли оформить банкротство только для долгов свыше 500 тысяч рублей. Для этого нужно было обращаться в арбитражные суды, что обходилось дорого, а разбирательство могло длиться годами.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Бедным россиянам с 1 сентября 2020 года упростили оформление банкротства и списание долгов. Соответствующий закон президент России Владимир Путин подписал 31 июля. Сообщение об этом было опубликовано на сайте Кремля.
Издеваются. У нас даже в Конституции прописаны два разных типа существ -ЧЕЛОВЕК (ПАТРИЦИЙ) и ГРАЖДАНИН (ПЛЕБЕЙ/РАБ),прямо по Римскому праву.Проверяйте все сами.

Имя: Гость
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