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В стране и мире

В России перестанут изымать домашних животных за долги

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В Госдуме подготовили законопроект о запрете изымать домашних питомцев у должников. Документ внесут в нижнюю палату парламента после 9 сентября, когда закончатся депутатские каникулы, сообщил «Известиям» автор инициативы, парламентарий Владимир Бурматов.

По его словам, в законодательстве предлагается прописать норму, что не используемые в предпринимательской деятельности животные считаются имуществом, на которое не распространяется взыскание по исполнительным документам. Также будут уточнены критерии зверей, которых приставы и коллекторы перестанут забирать.

Бурматов отметил, что сельскохозяйственные животные (скот, олени, кролики, птицы, пчелы) защищены от изъятия, но до сих пор у граждан можно забирать кошек и собак. «С нашей точки зрения, это варварство, кощунство и запредельная жестокость», - пояснил он.

В кабмине уже дали положительный отзыв за проект закона.

В 2015 году участились случаи ареста домашних питомцев за долги хозяев. Чаще всего животных оставляли гражданам «на ответственное хранение», чтобы не искать зверю место для содержания. Если владелец не оплачивал сумму вовремя, животное могли забрать и продать на аукционе.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Даже у ватных собачек какая то нечеловеческая тоска в глазах...... ) посмотрите на фото повнимательнее......

Гость||

Гость писал(a):

Даже у ватных собачек какая то нечеловеческая
Это потому что ты дурачок?

Имя: Гость
Комментарий:

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