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В стране и мире

В России анонсировали вакцинацию от коронавируса

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Вакцинация россиян от коронавируса начнется в ноябре-декабре. Такие сроки анонсировал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».

По словам Мурашко, первые поставки препарата большими партиями начнутся в сентябре, к ноябрю они выйдут на максимальные объемы. Кроме того, получится развести вакцинацию против гриппа и коронавируса, уточнил он. Министр добавил, что на регистрации находятся еще несколько вакцин.

Ранее официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что речи об обязательной вакцинации россиян от коронавируса не идет, это решение граждане примут добровольно. Он добавил, что сотрудники Кремля тоже сами решат, нужна ли им вакцина, и уточнил, что не будет делать прививку, так как уже переболел.

Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что естественное завершение эпидемии коронавируса в России может произойти через год или два, отметив, что летальность от него стала ниже, чем была первые месяцы. Он также выразил сомнение в том, что появление вакцины поможет победить инфекцию через полгода. Ранее такое мнение высказал мэр Москвы Сергей Собянин.

11 августа президент Владимир Путин объявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса под названием «Спутник V». 27 августа он сообщил, что в сентябре появится вторая отечественная вакцина.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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