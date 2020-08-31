Россиян захотели защитить от преследования в соцсетях

31.08.2020 | 15:34

Депутаты Государственной Думы хотят защитить россиян от преследования в социальных сетях, соответствующий законопроект могут внести в палату уже в начале осенней сессии. Об этом пишет «Парламентская газета».

Документом предполагается наделить правоохранительные органы и судейский корпус полномочиями по защите пользователей сети от киберсталкинга. Как пояснил изданию первый зампред думского комитета по информационной политике Сергей Боярский, речь идет о людях, присылающих сообщения с угрозами, которые нередко из электронных переходят в реальные. В качестве примера парламентарий привел пример, когда люди обращались в полицию после угроз, однако «тем, кто обращается, правоохранители отвечают что-то вроде "когда убьют - тогда и приходите". В итоге людям наносили и физический вред, и убивали».

Мнение коллеги поддержал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко, назвавший отвратительными и недопустимыми травлю в соцсетях и «суды Линча» в Интернете. Поэтому, считает депутат, необходимо «поставить определенные барьеры, чтобы оградить людей от любых форм травли».

Ранее стало известно, что в России задумали ужесточить наказание за кибербуллинг - оскорбления и травлю в интернете. Соответствующая инициатива была направлена в Госдуму и Совет Федерации. За угрозу убийством и причинением тяжкого вреда здоровью предлагается предусмотреть до семи лет принудительных работ, а за клевету наказывать штрафом до шести миллионов рублей.