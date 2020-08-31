Сетевое издание|18+|Понедельник|31 авг 2020|11:11
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+28oC
+29oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

Россиян предупредили о предстоящей суровой зиме

Печать

Метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова предупредила россиян, что предстоящая зима будет холодной и суровой. Об этом сообщает URA.RU.

«Где-то 90 процентов, что зима будет суровая, потому что было жаркое лето. Морозы окажутся серьезными, но не думаю, что они продлятся всю зиму», - сказала Пестрякова, предположив, что первые морозы начнутся уже в ноябре.

Вместе с тем климатолог предположила, что, судя по продолжительным дождям, предстоящей зимой холода будут сменяться оттепелью. Она также напомнила, что датой начала зимы в среднем всегда считалось 7 ноября, но в последние десять лет она начиналась позднее.

Специалист также прогнозирует прохладную осень. По ее словам, жарко будет только в первые несколько дней, после чего станет постепенно холодать.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о прогнозе погоды на сентябрь для европейской части страны. По его словам, в этом регионе сентябрь будет теплым. По предварительному прогнозу, температура будет около и выше нормы, количество осадков - тоже около и ниже нормы.

Комфортную осень россиянам обещал и ведущий научный сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец. По его прогнозам, сентябрь окажется на один градус теплее климатической нормы, октябрь - на два градуса, ноябрь - на три.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Летом тепло, зимой холодно. Очевидно же!

Гость||

Зато у нас лето круглый год...... ) во Флориде......

Гость||

хорошо что во флориде нету вильфанда

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте