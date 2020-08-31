Сетевое издание|18+|Понедельник|31 авг 2020|11:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+28oC
+29oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Печать

В пресс-службе Министерства здравоохранения России дали рекомендации россиянам, как подготовить детей к началу нового учебного года и соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции в школе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В первую очередь Минздрав рекомендует родителям доступно и наглядно донести до ребенка информацию об опасности коронавируса и важности соблюдения профилактических мер. Во-вторых, следует на собственном примере показывать детям их соблюдение: носить маски и перчатки, тщательно мыть руки, минимизировать физические контакты и посещение мест массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию. Также важно контролировать, чтобы ребенок соблюдал меры личной гигиены: мыл руки и использовал антисептики. Помимо этого, родители должны знать симптомы коронавирусной инфекции, чтобы при необходимости находиться в контакте с врачом.

Кроме того, в министерстве напомнили, что с началом учебного года обостряются глазные заболевания, болезни костно-мышечной и соединительной ткани, эндокринной системы, связанные с процессом обучения. Для их профилактики необходимо делать зарядку, гимнастику для глаз, сократить использование гаджетов, соблюдать правильный режим питания, снизив количество фаст-фуда, полуфабрикатов и сладостей.

Школьные занятия в этом учебном году будут проводиться по новым правилам. В частности, в школах отменят единый звонок, вместо него для каждого класса будет свой график перемен и питания в столовой. В учебных учреждениях откроют дополнительные входы в здания, чтобы избежать скопления детей у дверей. Родителей в школы без острой необходимости пускать не будут, все собрания будут проводиться в режиме онлайн.

Новые санитарно-эпидемиологические правила из-за пандемии коронавируса пока введены до января следующего года. То есть до этого момента все учащиеся и учителя должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте