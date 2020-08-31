Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

31.08.2020 | 10:21

В пресс-службе Министерства здравоохранения России дали рекомендации россиянам, как подготовить детей к началу нового учебного года и соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции в школе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В первую очередь Минздрав рекомендует родителям доступно и наглядно донести до ребенка информацию об опасности коронавируса и важности соблюдения профилактических мер. Во-вторых, следует на собственном примере показывать детям их соблюдение: носить маски и перчатки, тщательно мыть руки, минимизировать физические контакты и посещение мест массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию. Также важно контролировать, чтобы ребенок соблюдал меры личной гигиены: мыл руки и использовал антисептики. Помимо этого, родители должны знать симптомы коронавирусной инфекции, чтобы при необходимости находиться в контакте с врачом.

Кроме того, в министерстве напомнили, что с началом учебного года обостряются глазные заболевания, болезни костно-мышечной и соединительной ткани, эндокринной системы, связанные с процессом обучения. Для их профилактики необходимо делать зарядку, гимнастику для глаз, сократить использование гаджетов, соблюдать правильный режим питания, снизив количество фаст-фуда, полуфабрикатов и сладостей.

Школьные занятия в этом учебном году будут проводиться по новым правилам. В частности, в школах отменят единый звонок, вместо него для каждого класса будет свой график перемен и питания в столовой. В учебных учреждениях откроют дополнительные входы в здания, чтобы избежать скопления детей у дверей. Родителей в школы без острой необходимости пускать не будут, все собрания будут проводиться в режиме онлайн.

Новые санитарно-эпидемиологические правила из-за пандемии коронавируса пока введены до января следующего года. То есть до этого момента все учащиеся и учителя должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.