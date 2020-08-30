В России зафиксировали 4980 новых случаев заражения коронавирусом

30.08.2020 | 11:46

За последние сутки в России зафиксировали 4980 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в воскресенье, 30 августа.

Большинство новых случаев выявлено в Москве (695), Санкт-Петербурге (186) и Московской области (165). За последние 24 часа скончались 68 пациентов с коронавирусной инфекцией, выздоровели - 2599. За весь период пандемии в России умерли 17 093 человека, вылечились - 806 982.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 990 326 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от COVID-19 под названием «Спутник V». Первыми вакцинацию пройдут врачи. Ранее в России запустили официальный сайт, где приведены вся общая информация и главные новости о российской разработке. Сайт доступен на семи языках.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию.