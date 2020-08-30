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В стране и мире

Россиянам напомнили о сроках наступления бабьего лета

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд напомнил о сроках наступления бабьего лета. Его слова передает ТАСС.

Синоптик опровергнул мысль о том, что бабье лето наступает 14 сентября, и подчеркнул, что четких дат его начала нет. Он напомнил, что период бабьего лета сменяет затяжное ненастье. «Поэтому прежде, чем мы сможем порадоваться ему, нам придется хорошенько промокнуть, поежиться от холода», - заявил он.

Вильфанд отметил, что бабье лето может наступить в любой день сентября или первой декады октября. Оно связано с приходом азовского антициклона, который бывает примерно раз в два-три года.

Ранее Роман Вильфанд рассказал о том, что начало сентября в европейской части России ожидается аномально теплым. Как пообещал синоптик, температура в первые дни осеннего месяца будет примерно на два градуса выше нормы. До субботы, 6 сентября, воздух будет прогреваться до 19-23 градусов.

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Источник — lenta.ru
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