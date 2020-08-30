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В стране и мире

Опровергнут вред пищевых Е-добавок

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Пищевые добавки призваны усилить вкус и аромат продуктов, продлевать срок хранения и придавать еде товарный вид. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал химик-технолог Сергей Белков. Он также опроверг мысль о том, что Е-добавки могут принести вред организму.

Такое мнение появилось после эксперимента, который провели британские ученые, пояснил эксперт. Однако, по его мнению, исследователи пользовались спорной методологией. Так, они поделили детей трех-четырех лет на две группы. Одна группа на протяжении месяца пила сок с красителем и консервантом, другая - натуральный. При этом родители не знали, какой сок пьет их ребенок.

Оказалось, что дети, которые пили сок с добавками, были импульсивными, гиперактивными и невнимательными. Белков уточнил, что большинство стран Европы, а также США не стали воспринимать исследование всерьез. Однако британское правительство запретило используемый в эксперименте краситель. «И с этого момента пошла международная паника, а Е-102 стал вредным для детей», - отметил химик.

При этом специалист подчеркнул: концентрация добавок в продуктах настолько мала, что не может нанести вред организму, будь то ребенок или взрослый.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Ну вот...... ) скоро дойный скот закармливать начнут......клеверными кашками.......

Гость||

penzainform.ru писал(a):

дети, которые пили сок с добавками, были импульсивными, гиперактивными и невнимательными.
Как и большинство россиян одобривших поправки.

Гость||

Гость писал(a):

дети, которые пили сок с добавками, были импульсивными, гиперактивными и невнимательными.
Читал недавно про одного учителя которого уволили за то что он пугал нерадивых детишек фразой "....а не то придёт Путин - и покажет вам Россию !"

Гость||

Гость писал(a):

Читал недавно про одного учителя которого уволили за то что он пугал нерадивых детишек фразой "....а не то придёт Путин - и покажет вам Россию !"
Хорошая фраза...... ) ну а если в конце ее еще добавить к слову "родина" слово "мать" - через дефис........

Имя: Гость
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