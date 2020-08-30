Астероид размером с многоэтажный дом приблизится к Земле

30.08.2020 | 11:55

Потенциально опасный астероид 2011 ES4 размером примерно с многоэтажный дом приблизится к Земле. Об этом сообщается на сайте НАСА.

Сближение астероида с Землей ожидается 1 сентября в 19:12 по московскому времени. По данным агентства, размеры небесного тела составляют от 22 до 49 метров. Оно приблизится к планете на расстояние около 120 тысяч километров - это примерно в 3,2 раза меньше расстояния от Земли до Луны. Скорость полета астероида составит около семи-восьми километров в секунду.

2011 ES4 был открыт 2 марта 2011 года. Он относится к группе аполлонов - астероидов, у которых траектория полета пересекается с орбитой Земли.

В предыдущий раз опасное сближение небесного тела с Землей было зафиксировано 5 августа. Тогда мимо планеты пролетел астероид 2009 PQ1, чьи размеры сопоставимы с футбольным полем.