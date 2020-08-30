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В стране и мире

30 тысяч автомобилей проехали по трассе «Таврида» за первые сутки

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Более 30 тысяч автомобилей проехали по трассе «Таврида» в Крыму за первые сутки после открытия движения по новой автомагистрали. Об этом сообщается на сайте Минтранса России.

Согласно данным ведомства, половина потока прошла по обходу Симферополя в сторону Севастополя либо в обратном направлении. Представители министерства отмечают, что до запуска рабочего движения весь этот транзитный поток двигался через столицу Крыма и перегружал городскую дорожную-уличную сеть, однако открытие новой дороги позволяет значительно сократить время в пути для тех, кто едет в Севастополь и Бахчисарайский район.

Ранее президенту России Владимиру Путину подарили кусок асфальта с мегатрассы «Таврида». Строители также рассказали главе государства, что на трассе использовали асфальт нового качества, который позволяет избежать образования колеи.

27 августа президент России Владимир Путин стал одним из первых, кто проехал по трассе «Таврида». Он ехал за рулем автомобиля Aurus, известного также как «Кортеж», и прокатился по новой мегатрассе. В машине он заявил, что надо пристегнуть ремни безопасности, чтобы не платить штраф.

Автомобильная трасса «Таврида» является ключевой на полуострове. Уже построено семь участков длиной 250 километров. Их стоимость составляет около 150 миллиардов рублей. Строительство первой очереди следующего участка оценивается в 9 миллиардов рублей. Работы собираются закончить до конца 2021 года. Окончательно реализацию госпроекта завершат в 2023-м.

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Источник — lenta.ru
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