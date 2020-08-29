В России вновь выделят деньги на доплаты за борьбу с коронавирусом

29.08.2020 | 10:57

Правительство России утвердило выделение средств на доплаты медицинским и социальным работникам за борьбу с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте кабмина в субботу, 29 августа.

Речь идет о возмещении из федерального бюджета расходов на стимулирующие выплаты. Кроме того, правительство утвердило выделение субсидий бюджетам регионов на осуществление выплат семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.

27 августа премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что планируется выделить почти 22 миллиарда рублей для выплат медикам, которые помогают бороться с распространением вируса. На поддержку соцработников будет дополнительно направлено более 1,8 миллиарда рублей, уточнил он.

17 августа Мишустин заявил о намерении предложить президенту продлить стимулирующие выплаты медикам, которые были продлены до конца августа.

Как ранее уточняли в Минздраве, работающие с инфицированными в стационарах врачи получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсестры — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей в месяц.