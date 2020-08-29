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В стране и мире

В России допустили единовременную выплату пенсионерам пяти тысяч рублей

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Российским пенсионерам могут единовременно выплатить в День пожилого человека пять тысяч рублей, если средства на это предусмотрят в федеральном бюджете. Об этом URA.RU сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Сделать одинаковую выплату в пять тысяч рублей всем — это дополнительные затраты бюджета. В бюджете Пенсионного фонда этих средств нет, они не запланированы. Но если предусмотреть это в бюджете страны, то такие выплаты возможны», — допустил сенатор.

По его мнению, выплаты в несколько сотен рублей не могут оказать существенной поддержки пенсионерам.

Ранее в августе начальник управления анализа пенсионного рынка АО НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис раскрыл россиянам способ, с помощью которого они смогут получать пенсию в размере 50 тысяч рублей. Исходя из расчетов калькулятора Пенсионного фонда России, 30-летний мужчина с постоянным ежемесячным заработком в 50 тысяч рублей и 35-летним стажем может рассчитывать на страховую пенсию в текущих ценах в размере 20 802,44 рубля. Чтобы увеличить ее размер до 50 тысяч и получать ее в течение 15 лет, россиянин должен самостоятельно накопить еще 4,9 миллиона рублей без учета инфляции, рассказал Биезбардис.

Международный день пожилого человека отмечается 1 октября.

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Источник — lenta.ru
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